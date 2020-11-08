Обычно союз животных и игрушек совсем непродолжительный. Но исключения из правил бывают всегда.

Для животных игрушки так же важны, как и для маленьких детей. Часто эти забавки недолговечны, веди страдают от активных игр и острых зубов. Но бывают случаи, когда наши питомцы относятся к таким "друзьям" с невероятной любовью. BoredPanda собрали подборку фотографий людей из сети, которые демонстрирую нежные отношения животных и игрушек.

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"Ежик со своей плюшевой копией"

"Бони принесла свою любимую игрушку в мой собранный чемодан"

"Что я увидел после того, как заменил батарейки в его игрушке с имитацией серцебиения"

"Любимая игрушка моего пса. Просто прекрасно наблюдать за людьми, которые проходят мимо, когда он смотрит в окно в этими зубами во рту"

"Конь моего друга показывает свою новую игрушку"

"Это единственная игрушка, которую он не разорвал на куски"

"Пиклз охраняет новую игрушку. Не завидую тому, кто захочет ее забрать"

"Это Риццо. Ее игрушки всегда на своих местах"

"За 4 года она уничтожила сотню игрушек. Но ни разу не навредила своему динозавру"

"Моя кошка повсюду носит эту игрушку. Сегодня я зашла на кухню и увидела это. Она поделилась своей едой"

"Этот мишка был игрушкой его сестры, которая умерла. Теперь Эдди не расстается с ним"

"Она успокаивается только обнимая своего плюшевого ленивца"

"Это настоящая любовь"

"Пес моей сестры и его игрушечная сигара"

"Мама постирала все его игрушки. Он отказывается заходить в дом без них"

"Годы идут, но есть то, что остается неизменным"

"Два сонных корги"

"Это на самом деле необходимо?"

"Любимая игрушка, любимый мультик"