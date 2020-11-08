Зазвичай союз тварин та іграшок зовсім нетривалий. Але винятки з правил бувають завжди.

Для тварин іграшки так само важливі, як і для маленьких дітей. Часто ці забавки недовговічні, адже страждають від активних ігор та гострих зубів. Проте, трапляються випадки, коли наші улюбленці ставляться до таких "друзів" з неймовірною любов'ю. BoredPanda зібрали добірку фотографій людей з мережі, які демонструють ніжні стосунки тварин та іграшок.

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"Їжачок зі своєю плюшевою копією"

"Боні принесла свою улюблену іграшку в мою зібрану валізу"

"Що я побачив після того, як замінив батарейки в його іграшці з імітацією серцебиття"

"Улюблена іграшка мого собаки. Просто прекрасно спостерігати за людьми, які проходять повз, коли він дивиться у вікно з цими зубами в роті"

"Кінь мого друга показує свою нову іграшку"

"Це єдина іграшка, яку він не розірвав на шматки"

"Піклз охороняє нову іграшку. Не заздрю тому, хто захоче її забрати"

"Це Ріццо. Її іграшки завжди на своїх місцях"

"За 4 роки вона знищила сотню іграшок. Але жодного разу не завдала шкоди своєму динозавру"

"Моя кішка всюди носить цю іграшку. Сьогодні я зайшла в кухню і побачила це. Вона поділилася своєю їжею"

"Цей ведмедик був іграшкою його сестри, яка померла. Тепер Едді не розлучається з ним"

"Вона заспокоюється лише обіймаючи свого плюшевого лінивця"

"Це справжня любов"

"Пес моєї сестри і його іграшкова сигара"

"Мама випрала всі його іграшки. Він відмовляється заходити в будинок без них"

"Роки йдуть, але є те, що залишається незмінним"

"Два сонних коргі"

"Це справді необхідно?"

"Улюблена іграшка, улюблений мультик"