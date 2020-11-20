Торт - це одна із найважливіших частин весілля, тому молодята зазвичай довго обирають вигляд та смак майбутнього шедевру. Але, попри всі старання, з кондитерами не завжди вдається порозумітися. Весільні торти у цій добірці змушують задуматися, хто і за яких обставин їх готував.

Нареченим та гостям вистачає сміливості та почуття гумору опублікувати у мережі весільний торт, який не зовсім відповідає очікуванням. BoredPanda підготувала добірку найсмішніших світлин невдалих кондитерських шедеврів. Дивіться також: Автовласники, у яких день пішов набагато гірше, ніж ви собі можете уявити – фото "Цей торт на весіллі моєї сестри мав бути золотим" "Зовсім неочікуваний торт на весіллі мого друга" "Лише мені це більше схоже на туалетний папір, ніж на весільний торт?" "Весільний торт мого друга на Facebook" "Ми хотіли милі та красиві фігурки для нашого торту. Але з мене зробили вагітного борця сумо" "Кондитерка не надсилала нам фото верхівки до останнього дня. На весіллі ми зрозуміли чому" "Я так і не спробував його, але сподіваюся, що смакувало краще, ніж виглядало" "Я боюся уявити, що пережив цей торт" "Це весільний торт у вигляді оленя в повну величину" "Те, що я замовив проти того, що я отримав. Я заплатив 135 доларів за цей безлад" "Торт на весіллі, яке я відвідав цих вихідних" "Ми замовили класичний торт на весілля, але вийшло не так, як ми уявляли" "Я замовила смугастий торт рожевого, білого і чорного кольорів" "Весільний торт Шрека і Віслюка" "Це не схоже на піщаний замок" "Тому, хто збирав цей торт, слід було уважніше читати інструкцію"