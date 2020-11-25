Люди годами собирают разнообразные вещи. Но в наше время сложно удивить кого-то марками и монетами. Поэтому коллекционеры каждый раз придумывают что-то новое.

Герои подборки от BoredPanda поразили сеть снимками интерестных, странных и смешных коллекций. Ключи от отельных номеров, мелочи, которые ели дети, и списаные карандаши – только малая часть того, что коллекционируют люди. Но что бы они не собирали, их терпение и энтузиазм заслуживают уважения. Смотрите также: Лежать на кровати, ничего не делать и иметь миллионы: подборка чудаковатых мечтаний из детства Это один из нескольких каменных алфавитов, собранных бельгийским дизайнером Клотильдой Олифф "Дети рисуют портреты моего врача. Он сохраняет каждый из них" "Это моя периодическая система элементов с настоящими элементами" "Идеально круглые камни, которые я нашел на пляже. А еще яйцо, начос и кусочек арбуза" "За 15 лет мой папа собрал 1785 шаров для боулинга и построил из них огромную пирамиду" "Моя бабушка и ее коллекция скворечников" "Моя девушка убирает в своей коллекции "Монополии"" "Я арендовал жилье на Airbnb, а там коллекция резиновых уточек в ванной комнате" Это коллекция предметов, которые проглотили дети "Я собрал полную коллекцию LEGO Shield" "Я помогала папе разложить его виниловые пластинки по алфавиту" "Моя коллекция акульих зубов" "Наш учитель истории собирает фигурки американских президентов" Коллекция оружия в Королевской оружейной палате в Лидсе в Британии "Коллекция уродливых мячиков для гольфа моего 87-летнего дедушки" "Местная аптека выставила коллекцию антикварных лекарств" "Мама моей подруги коллекционирует всех насекомых, которых она находит в своем доме" "Инструменты моего дедушки" "Я собираю камни, похожие на яйца" "Моя коллекция галстуков и бабочек. Она неполная, еще один экземпляр сейчас на мне" "Небольшая часть моей коллекции старинных камер" "Моя мама коллекционирует песок с пляжей по всему миру" "Наклейки с именами кандидатов в президенты, которые проиграли выборы, на чьей-то машине" "Моя игровая коллекция" "Формы для выпечки, которые моя бабушка собирала всю жизнь" "Мой дед был путешествующим продавцом, и собирал ключи от всех отельных номеров, в которых жил. Он оформил коллекцию в виде карты США" "Единственный снимок моей детской коллекции "Звездных войн"" "Мой папа собирал спичечные коробки на протяжении всей жизни" "Отец был редактором. Это его коллекция списанных карандашей" "Железнодорожные билеты, которые я собрал за один год" Посмотрите еще: Художник превращает обычные предметы в модели космических кораблей: фото до и после