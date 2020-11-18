Художник превращает обычные предметы в модели космических кораблей: фото до и после
В детстве мы часто играем бытовыми вещами, представляя что-то другое – машинка, кукла, лодочка. У американского дизайнера получилось сохранить свое детское воображение и теперь он превращает в космические корабли совсем неожиданные предметы.
Художник из Сан-Франциско Эрик Геус создает модели космических кораблей из предметов ежедневного использования и публикует "до" и "после" на своей странице в Instagram, сообщают Развлечения 24.
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Благодаря воображению и таланту дизайнера пульт от телевизора, джойстик, кухонные щипчики, овощечистка и много других предметов быта превращаются в сложные конструкции. Смотрите, как это выглядит:
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