У дитинстві ми часто граємося побутовими речами, уявляючи, що це щось інакше – машинка, лялька, човен. Американський дизайнер зміг зберегти свою дитячу уяву і перетворює у космічні кораблі зовсім неочікувані предмети.

Художник із Сан-Франциско Ерік Геус створює моделі космічних кораблів з предметів щоденного вжитку та публікує "до" і "після" на своїй сторінці в Instagram, повідомляють Розваги 24.

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Завдяки уяві та таланту дизайнера пульт від телевізора, джойстик, кухонні щипці, овочечистка та багато інших предметів побуту перетворюються у складні конструкції. Дивіться, як це виглядає:

























