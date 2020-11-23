Лежать на кровати, ничего не делать и иметь миллионы: подборка чудаковатых мечтаний из детства
Все мы мечтали стать кем-то в будущем. Когда-то стереотипно считали, что все мальчики мечтают быть космонавтами, а девочки – балеринами, но на самом деле список желаний был гораздо шире.
22 ноября в Ровно подросток третий раз за год угнал маршрутку. Возможно, его заветная мечта – стать в будущем водителем маршрутки, или перевозчиком, как герой Джейсона Стейтема. Порой в детстве некоторые мечтали стать теми, кем вряд ли захочет быть взрослый человек. А некоторые дети вообще хотели стать тем, кем они в принципе не могут быть, например, торнадо.
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Недавно один из пользователей reddit провел опрос, где попросил подписчиков рассказать, кем они мечтали стать в детстве – их ответы вас развеселят.
"Изобретатель" .... по сути сумасшедший ученый
"Я собирался стать квотербеком, который поет в группе и катается на соревнованиях по мотокроссу, когда не в туре или в дни игр."
"Я хотела стать торнадо, когда вырасту, я все время крутила юбку, и была уверена, что это возможно."
"Индианой Джонсом"
"Я хотел стать космонавтом. Теперь, думаю, это последнее, кем я хотел бы быть, сама идея пребывания в космосе меня просто пугает."
"Ниндзя"
"Ветеринаром. А потом я увидел, как они проверяют животных на глистов. Мой бедный молодой мозг сразу же отверг эту идею."
"Я хотел стать вором. Не знаю, зачем я об этом рассказал."
"После просмотра всех "Секретных материалов " я хотел стать агентом ФБР, но это не случилось, потому что я живу в Англии"
"Я хотела стать проституткой. Мой отец смотрел слишком много сериалов про полицейских, и я думала, что они красиво одеваются."
"Я хотел быть гримером для фильмов ужасов."
"Дракон."
"Я в детском саду хотел быть ведьмой. С уверенностью сказать, что я так и не достиг своей цели, теперь я инженер."
"Я хотел быть ковбоем. Это произошло отчасти потому, что я обычно ношу ковбойскую шляпу и ботинки. Мне просто не платят за это."
"У меня были большие мечты. Теперь мне 20, я в депрессии и просто устал от всего."
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