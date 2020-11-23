Лифт Байлонг, расположен в Национальном парке Чжанцзяцзе в Китае. Это уникальное инженерное сооружение, построенное на отвесной скале, считается самым высоким и быстрым открытым пассажирским лифтом в мире.

В китайской провинции Хунань работает самый высокий внешний лифт в мире с ужасающим названием "Лифт ста драконов", который неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Так он является крупнейшим по грузоподъемности и самым быстрым пассажирским лифтом, самым высоким современным подъемником и самым высоким открытым экспозиционным лифтом.

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Три двухэтажных лифта на юге Китая поднимаются на вершину горы высотой 330 метров всего за 88 секунд. Как передает Daily mail, ежедневно лифтами пользуются около 8000 туристов, по сравнению с 14000 до пандемии.

Интересный факт. Лифт расположен в пейзажной зоне Улинъюань национального парка Чжанцзяцзе. Именно здесь расположена знаменитая гора Avatar Hallelujah Mountain, названная так в честь одноименного фильма. И именно здесь Джеймс Кэмерон снимал некоторые эпизоды своего "Аватара". Создатели фильма заявили, что разные горы мира вдохновили авторов на создание образа летающих скал, в том числе и те, которые расположены в парке Чжанцзяцзе. Понятно, отснятые пейзажи позже были обработаны компьютерной графикой для добавления им еще более экзотического вида.

Смотрите отрывок из фильма "Аватар":

"Одна из главных причин, по которой мы приехали, – это то, что нас вдохновил "Аватар", – сказал 45-летний турист Цяо Ке, который приехал в парк со своей семьей.



Джунгли Пандоры из фильма "Аватар" / Фото Daily mail

"Это супербыстро", – делится впечатлениями пенсионер Цзинь Шихао, после завершения поездки, которая стоит 129 юаней (19 долларов США, 540 грн).



Лифт Байлонг – один из самых популярных аттракционов парка Чжанцзяцзе / Фото Daily mail

Геологическая структура парка очень подходит для использования лифтов в качестве транспортного средства, поэтому мы сделали этот лифт Байлонг,

– объясняет Лю Цзе, директор компании, управляющей лифтом.



Лифт Байлонг – один из самых популярных аттракционов парка Чжанцзяцзе / Фото Daily mail

"Раньше была только Канатная дорога с ограниченной пропускной способностью, поэтому туристам приходилось долго ждать", – добавляет Лю Цзе.



Лифт Байлонг – один из самых популярных аттракционов парка Чжанцзяцзе / Фото Daily mail

Альтернативой лифту является трехчасовое восхождение пешком.



Лифт Байлонг – один из самых популярных аттракционов парка Чжанцзяцзе / Фото Daily mail

Справка. Установка лифта началась в 1999 году и была завершена через три года. При его возведении подъемный механизм встроили непосредственно в скалу кварцевой породы. Лифт состоит из трех двухэтажных кабин, грузоподъемность которых составляет 3750 килограммов. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48 – 50 пассажиров. На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз.

Стоимость сооружения такого чуда техники составила 18 млн долларов