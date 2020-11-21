В Гонконге появился парк развлечений, приспособленный к реалиям пандемии: что там интересного
Безопасное место, где можно развлечься и отдохнуть, было мечтой многих с начала карантина. В Гонконге эту мечту воплотили в реальность.
The Grounds – первый парк развлечений, в котором на самом деле придерживаются правил безопасности и сохраняют социальную дистанцию, сообщают AP News.
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В огромном парке под открытым небом обустроили больше 100 закрытых площадок со столиками и шезлонгами, обнесенных заборами. Все они расположены на расстоянии не менее чем 1,5 метра, чтобы обеспечить необходимую дистанцию между людьми. В такой приватной комнате может находиться 4 человека.
Кинопоказ в парке The Grounds / Фото AP News
Среди развлечений в парке – концерты живой музыки, театральные представления, мероприятия для родителей и детей. Также в парк можно прийти, чтобы позаниматься йогой.
Попасть в The Grounds не так просто, для этого нужно доказать, что ты здоровый и не угрожаешь опасностью окружающим. Перед посещением нужно зарегистрироваться на сайте, купить входной билет и предоставить медицинскую справку.
Видео с открытия парка развлечений
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