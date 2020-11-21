Безпечне місце, де можна розважитися та відпочити, було мрією багатьох з початку карантину. У Гонконзі цю мрію втілили в реальність.

The Grounds – перший парк розваг, у якому справді дотримуються правил безпеки та зберігають соціальну дистанцію, повідомляють AP News.

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У величезному парку просто неба облаштували понад 100 закритих площадок зі столиками та шезлонгами, обгороджених парканами. Усі вони розташовані на відстані не менше ніж 1,5 метра, щоб забезпечити необхідну дистанцію між відвідувачами. У такій приватній кімнаті можуть перебувати 4 людини.



Кінопоказ у паркуThe Grounds / Фото AP News

Серед розваг у парку – концерти живої музики, театральні вистави, кінопокази, заходи для батьків та дітей. Також у парк можна прийти, щоб позайматися йогою.

Потрапити у The Grounds не так просто, для цього потрібно довести, що ти здоровий та не несеш небезпеки іншим людям. Перед відвідуванням потрібно зареєструватися на сайті, купити вхідний квиток та надати медичну довідку.

Працівники парку контролюють дотримання усіх норм безпеки – регулярно прибирають та дезінфікують поверхні, вимірюють температуру відвідувачам, слідкують, щоб вони правильно носили маски та обробляли руки антисептиком.

Відео з відкриття парку розваг