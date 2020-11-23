Ліфт ста драконів – споруда, яка за хвилину доставить вас у джунглі Пандори з фільму "Аватар"
Ліфт Байлонг, розташований в Національному парку Чжанцзяцзе в Китаї. Ця унікальна інженерна споруда, що побудована на стрімкій скелі, вважається найвищим і найшвидшим відкритим пасажирським ліфтом у світі.
У китайській провінції Хунань працює найвищий зовнішній підйомник у світі зі страхітливою назвою "Ліфт ста драконів", який неодноразово потрапляв до Книги рекордів Гіннесса. Так він є найбільшим за вантажопідйомністю і найшвидшим пасажирським ліфтом, найвищим сучасним підйомником та найвищим відкритим експозиційним ліфтом.
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Три двоповерхові ліфти на півдні Китаю підіймаються на вершину гори висотою 330 метрів всього за 88 секунд. Як повідомдяє Daily mail, щодня ліфтами користуються близько 8000 туристів, в порівнянні з 14000 до пандемії.
Цікавий факт. Ліфт розташований в пейзажній зоні Улін'юань національного парку Чжанцзяцзе. Саме тут розташована знаменита гора Avatar Hallelujah Mountain, названа так на честь однойменного фільму. І саме тут Джеймс Кемерон знімав деякі епізоди свого "Аватара". Творці фільму заявили, що різні гори світу надихнули авторів на створення образу літаючих скель, в тому числі і ті, які розташовані в парку Чжанцзяцзе. Зрозуміло, відзняті пейзажі пізніше були оброблені комп'ютерною графікою для додавання їм ще більш екзотичного вигляду.
Дивіться уривок з фільму "Аватар":
"Однією з головних причин, чому ми приїхали, є те, що нас надихнув "Аватар", – сказав 45-річний турист Цяо Ке, який приїхав у парк зі своєю сім'єю.
Джунглі Пандори з фільму "Аватар" / Фото Daily mail
"Це супершвидко", – ділиться враженнями пенсіонер Цзінь Шихао, після завершення поїздки, яка коштує 129 юанів (19 доларів США, 540 грн).
Ліфт Байлонг – один з найпопулярніших атракціонів парку Чжанцзяцзе / Фото Daily mail
Геологічна структура парку дуже підходить для використання ліфтів як транспортного засобу, тому ми зробили цей ліфт Байлонг,
– пояснює Лю Цзе, директор компанії, що управляє ліфтом.
Ліфт Байлонг – один з найпопулярніших атракціонів парку Чжанцзяцзе / Фото Daily mail
"Раніше була тільки Канатна дорога з обмеженою пропускною здатністю, тому туристам доводилося довго чекати", – додає Лю Цзе.
Ліфт Байлонг – один з найпопулярніших атракціонів парку Чжанцзяцзе / Фото Daily mail
Альтернативою ліфту є тригодинне сходження пішки.
Ліфт Байлонг – один з найпопулярніших атракціонів парку Чжанцзяцзе / Фото Daily mail
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