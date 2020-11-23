Всі ми дитинстві мріяли стати кимось в майбутньому. Колись стереотипно було вважати, що всі хлопчики мріють бути космонавтами, а дівчатка – балеринами, але насправді список бажань був набагато ширше.

22 листопада у Рівному підліток втретє за рік вкрав маршрутку. Можливо, його заповітна мрія – стати в майбутньому водієм маршрутки, або перевізником, як герой Джейсона Стейтема. Часом в дитинстві деякі мріяли стати тими, ким навряд чи захоче бути доросла людина. А деякі діти взагалі хотіли стати тим, ким вони в принципі не можуть бути, наприклад, торнадо.

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Нещодавно один з користувачів reddit провів опитування, де попросив підписників розповісти, ким вони мріяли стати в дитинстві – їх відповіді вас розвеселять.

"Винахідник" .... по суті божевільний вчений

"Я збирався стати квотербеком, який співає в групі і катається на змаганнях з мотокросу, коли не в турі або в дні ігор."

"Я хотіла стати торнадо, коли виросту, я весь час крутила спідницю, і була впевнена, що це можливо."

"Індіаною Джонсом"

"Я хотів стати космонавтом. Тепер, думаю, це останнє, ким я хотів би бути, сама ідея перебування в космосі мене просто лякає."

"Ніндзя"

"Ветеринаром. А потім я побачив, як вони перевіряють тварин на глистів. Мій бідний молодий мозок відразу ж відкинув цю ідею."

"Я хотів стати злодієм. Не знаю, навіщо я про це розповів."

"Після перегляду всіх "Секретних матеріалів" я хотів стати агентом ФБР, але це не трапилось, тому що я живу в Англії"

"Я хотіла стати повією. Мій батько дивився занадто багато серіалів про поліцейських, і я думала, що вони красиво одягаються."

"Я хотів бути гримером для фільмів жахів."

"Дракон."

"Я в дитячому садку хотів бути відьмою. ️З впевненістю можусказати, що я так і не досяг своєї мети, тепер я інженер."

"Я хотів бути ковбоєм. Це сталося частково тому, що я зазвичай ношу ковбойський капелюх і черевики. Мені просто не платять за це."

"У мене були великі мрії. Тепер мені 20, я в депресії і просто втомився від усього."