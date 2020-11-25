Люди роками збирають різноманітні речі. Але у наш час важко здивувати когось марками та монетами. Тому колекціонери щоразу вигадують щось нове.

Герої добірки від BoredPanda вразили мережу світлинами цікавих, дивних та смішних колекцій. Ключі від готельних номерів, дрібниці, які їли діти, та списані олівці – лише мала частинка усього того, що колекціонують люди. Але що б вони не збирали, їхнє терпіння та завзяття заслуговують на повагу.

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Це один із декількох кам'яних алфавітів, зібраних бельгійською дизайнеркою Клотільдою Оліфф

"Діти малюють портрети мого лікаря. Він зберігає кожен з них"

"Це моя періодична система елементів зі справжніми елементами"

"Ідеально круглі камінці, які я знайшов на пляжі. А ще яйце, начос та шматок кавуна"

"За 15 років мій тато зібрав 1785 куль для боулінгу та склав з них величезну піраміду"

"Моя бабуся та її колекція шпаківень"

"Моя дівчина прибирає у свої колекції "Монополії""

"Я винайняв житло на Airbnb, а там колекція гумових каченят у ванній кімнаті"

Це колекція предметів, які проковтнули діти

"Я зібрав повну колекцію LEGO Shield"

"Я допомагала татові розкласти його вінілові платівки за алфавітом"

"Моя колекція акулячих зубів"

"Наш вчитель історії збирає фігурки американських президентів"

Колекція зброї у Королівській збройній палаті у Лідсі в Британії

"Колекція потворних м'ячиків для гольфу мого 87-річного дідуся"

"Місцева аптека виставила колекцію антикварних ліків"

"Мама моєї подруги колекціонує усіх комах, яких вона знаходить у своєму будинку"

"Інструменти мого дідуся"

"Я збираю камінці, схожі на яйця"

"Моя колекція краваток та метеликів. Вона неповна, ще один екземпляр зараз на мені"

"Невелика частина моєї колекції старовинних камер"

"Моя мама колекціонує пісок з пляжів по усьому світу"

"Наклейки з іменами кандидатів в президенти, які програли вибори, на чиїйсь машині"

"Моя ігрова колекція"

"Форми для випічки, які моя бабуся збирала все життя"

"Мій дідусь був подорожуючим продавцем, і забирав ключі від усіх готельних номерів, в яких жив. Він оформив колекцію у вигляді карти США"

"Єдиний знімок моєї дитячої колекції "Зоряних Війн""

"Мій тато збирав сірникові коробки протягом усього життя"

"Батько був редактором. Це його колекція списаних олівців"

"Залізничні квитки, які я зібрав за один рік"

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