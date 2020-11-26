Фейли, в які важко повірити: добірка фото людей, чий день пройшов гірше, ніж у вас
Схоже, автори цих світлин розсипали сіль, розбили дзеркало та зустріли чорну кішку в один день. Якщо сьогодні ви пережили не найкращий день у своєму житті, – перегляньте ці фото, і переконайтеся, що у вас все ще не так погано.
BoredPanda підготували добірку фейлів, дивлячись на які, хочеться сміятися і плакати одночасно.
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"У моєму туалеті оселилася змія"
"Я голодний повертався з роботи, а мій бутерброд впав на землю на парковці. Вдома я вирішив зварити макарони"
"Минулого тижня у мене вкрали телефон. Щойно мені прийшло сповіщення про його місце розташування. Я живу в Лондоні"
"Сьогодні майстри заливали бетон у новому будинку поруч зі ставком, де живуть качки. Вони пішли обідати, а коли повернулися, побачили це"
"Схоже, мої сусіди насипали занадто багато порошку у пральну машинку"
"Це фото говорить саме за себе"
"Не забувайте зачиняти дверцята для собаки під час проливного дощу"
"Я прокинувся, щоб попити води, а коли відчинив двері холодильника, вони залишилися у мене в руці"
"Я зробила маску для обличчя з куркуми, не протестувавши її. Зараз я схожа на Барта Сімпсона"
"Ми з дружиною полетіли в Париж на медовий місяць, щоб відвідати Ейфелеву вежу"
"Я хотіла скласти драбину, але забула, що на ній стояла відкрита фарба"
"Вранці я одягнув два різних черевика, щоб дізнатися думку дружини. А потім забув їх змінити, і проходив так цілий день"
"Парфуми, які я подарував дружині, стали освіжувачем повітря в ванній кімнаті"
"Що ж, я перекинув трактор"
"Придивіться уважно. Це мої ключі від машини, які я замкнув у багажнику"
"Він купив смартфон в інтернеті, але на пошті отримав камінь"
"Я вирощував цю картоплину 10 тижнів. Ось що в мене вийшло"
"Це єдине фото, яке зробив мені тато в Мачу-Пікчу"
"Сьогодні я зачепила головою клейку стрічку для комах. Через годину я все ще не можу позбутися клею і мух у моєму волоссі"
"Відгадайте, чим я почистила зуби сьогодні вранці?"
"Я не перевірив чи закрита кришка цього відра з фарбою перед поїздкою"
"Ми купили цей будинок у липні. Колишні власники залишили нам маленький холодильник у підвалі. Я переніс туди бляшанки з пивом, а потім виявилося, що це морозильна камера"
"Мій млинок для перцю сьогодні поламався"
"Я пишу це з 3-ма відсотками заряду акумулятора"
"Дружина вперше сіла за кермо нашого нового автомобіля"
"Сьогодні мені було дуже сумно, і я вирішила швидше йти додому до мого кота, який завжди робить мене щасливою та радісною. Проте у нього також видався не найкращий день"
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