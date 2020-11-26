Схоже, автори цих світлин розсипали сіль, розбили дзеркало та зустріли чорну кішку в один день. Якщо сьогодні ви пережили не найкращий день у своєму житті, – перегляньте ці фото, і переконайтеся, що у вас все ще не так погано.

BoredPanda підготували добірку фейлів, дивлячись на які, хочеться сміятися і плакати одночасно. Читайте також: Від акулячих зубів до куль для боулінгу: які цікаві речі колекціонують люди – фото "У моєму туалеті оселилася змія" "Я голодний повертався з роботи, а мій бутерброд впав на землю на парковці. Вдома я вирішив зварити макарони" "Минулого тижня у мене вкрали телефон. Щойно мені прийшло сповіщення про його місце розташування. Я живу в Лондоні" "Сьогодні майстри заливали бетон у новому будинку поруч зі ставком, де живуть качки. Вони пішли обідати, а коли повернулися, побачили це" "Схоже, мої сусіди насипали занадто багато порошку у пральну машинку" "Це фото говорить саме за себе" "Не забувайте зачиняти дверцята для собаки під час проливного дощу" "Я прокинувся, щоб попити води, а коли відчинив двері холодильника, вони залишилися у мене в руці" "Я зробила маску для обличчя з куркуми, не протестувавши її. Зараз я схожа на Барта Сімпсона" "Ми з дружиною полетіли в Париж на медовий місяць, щоб відвідати Ейфелеву вежу" "Я хотіла скласти драбину, але забула, що на ній стояла відкрита фарба" "Вранці я одягнув два різних черевика, щоб дізнатися думку дружини. А потім забув їх змінити, і проходив так цілий день" "Парфуми, які я подарував дружині, стали освіжувачем повітря в ванній кімнаті" "Що ж, я перекинув трактор" "Придивіться уважно. Це мої ключі від машини, які я замкнув у багажнику" "Він купив смартфон в інтернеті, але на пошті отримав камінь" "Я вирощував цю картоплину 10 тижнів. Ось що в мене вийшло" "Це єдине фото, яке зробив мені тато в Мачу-Пікчу" "Сьогодні я зачепила головою клейку стрічку для комах. Через годину я все ще не можу позбутися клею і мух у моєму волоссі" "Відгадайте, чим я почистила зуби сьогодні вранці?" "Я не перевірив чи закрита кришка цього відра з фарбою перед поїздкою" "Ми купили цей будинок у липні. Колишні власники залишили нам маленький холодильник у підвалі. Я переніс туди бляшанки з пивом, а потім виявилося, що це морозильна камера" "Мій млинок для перцю сьогодні поламався" "Я пишу це з 3-ма відсотками заряду акумулятора" "Дружина вперше сіла за кермо нашого нового автомобіля" "Сьогодні мені було дуже сумно, і я вирішила швидше йти додому до мого кота, який завжди робить мене щасливою та радісною. Проте у нього також видався не найкращий день" Дивіться також: Що з ними не так: фото невдалих тортів з мережі, через які можна скасовувати весілля