Если он не шестиугольный, я не хочу его видеть: 20 странных животных из видеоигр
В мире видеоигр животные так же распространены, как оружие, пришельцы или взрывы. В некоторых, из самых ранних игр, как главные герои фигурируют лишь животные.
В течение рабочей недели все мы успеваем насмотреться всякой гадости. Но мы не одиноки. Видеоигры изобилуют животными, которые тоже видели некоторое паскудство и развидеть его уже не могут. Хотя возможно некоторым это даже нравится. Один из пользователей социальной сети Twitter публикует на своей странице именно таких животных.
Ироничное Если бы 2020 год был мемом: люди публикуют в сети собственные версии – фото
Если он не шестиугольный, я не хочу его видеть. Пожалуйста, присылайте существ,
– пишет пользователь Twitter.
Lightning Returns: Final Fantasy XIII
Tomb Raider 2
Age of Empires 3
The Sims 4
Half-Life 2
Halo 3
Yakuza 4
Turok: Dinosaur Hunter
World of Warcraft
Windows 3D Movie Maker
LSD Dream Emulator
Fallout: New Vegas
Daytona USA
Dark Souls 3
Grand Theft Auto 4
Zoo Tycoon 2
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Turok: Dinosaur Hunter
Поделиться новостью