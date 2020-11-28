В мире видеоигр животные так же распространены, как оружие, пришельцы или взрывы. В некоторых, из самых ранних игр, как главные герои фигурируют лишь животные.

В течение рабочей недели все мы успеваем насмотреться всякой гадости. Но мы не одиноки. Видеоигры изобилуют животными, которые тоже видели некоторое паскудство и развидеть его уже не могут. Хотя возможно некоторым это даже нравится. Один из пользователей социальной сети Twitter публикует на своей странице именно таких животных.

Ироничное Если бы 2020 год был мемом: люди публикуют в сети собственные версии – фото

Если он не шестиугольный, я не хочу его видеть. Пожалуйста, присылайте существ,

– пишет пользователь Twitter.

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Tomb Raider 2

Age of Empires 3

The Sims 4

Half-Life 2

Halo 3

Yakuza 4

Turok: Dinosaur Hunter

World of Warcraft

Windows 3D Movie Maker

LSD Dream Emulator

Fallout: New Vegas

Daytona USA

Dark Souls 3

Grand Theft Auto 4

Zoo Tycoon 2

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Turok: Dinosaur Hunter