Який вигляд мали б діти наших улюблених пар з фільмів та серіалів: 24 візуалізації

Зізнайтеся, вам також було б цікаво подивитися, як виглядали б діти Роса і Рейчел з "Друзів" чи Джині Візлі та Гаррі Поттера, якби улюблені актори справді разом були батьками. Це стало можливим завдяки штучному інтелекту.
Хідрелі Діао, один з авторів онлайн-журналу Bored Panda, створив 24 візуалізації та показав, як виглядали б діти закохані пар з найпопулярніших фільмів та серіалів. Результат справді вражає. Ці колажі дуже цікаво розглядати, знаходячи на світлинах спільні риси дітей та батьків.
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Джек і Роуз з "Титаніка"
Едвард і Кім з "Едварда Руки-Ножиці"
Фокс Малдер і Дана Скалі з "Цілком таємно"
Рос та Рейчел з "Друзів"
Вейд та Ванесса з "Дедпула"
Пітер Паркер та Мері-Джейн з "Людини-Павука"
Бейбі та Джоні з "Брудних танців"
Тоні Старк і Пеппер Паттс з "Залізної людини"
Тор і Джейн Фостер
Супермен та Лоїс Лейн
Денні та Сенді з "Бріоліну"
Гаррі Поттер та Джині Візлі
Джо Фокс і Кетлін Келлі з "Вам лист"
Скарлетт О'Гара та Рет Батлер з "Віднесених вітром"
Сем і Моллі з "Привида"
Едвард Льюїс та Вів'єн Ворд з "Красуні"
Едвард Каллен та Белла Свон з "Сутінок"
Еммелін та Річард з "Блакитної лагуни"
Крістіан і Сатін з "Мулен Руж"
Трой і Габріелла зі "Шкільного мюзиклу"
Рік Блейн та Ільза Лунд з "Касабланки"
Огастус та Хейзел Грейс з "Винні зірки"
Френк Фармер і Рейчел Меррон з "Охоронця"
Лана Ленг та Кларк Кент з "Таємниць Смолвіля"