Как выглядели бы дети наших любимых пар из фильмов и сериалов: 24 визуализации
Признайтесь, вам тоже было бы интересно посмотреть, как выглядели бы дети Росса и Рейчел из "Друзей" или Джинни Уизли и Гарри Поттера, если бы любимые актеры действительно вместе были родителями. Это стало возможным благодаря искусственному интеллекту.
Источник:Boredpanda
Хидрели Диао, один из авторов онлайн-журнала Bored Panda, создал 24 визуализации и показал, как выглядели бы дети влюбленных пар из самых популярных фильмов и сериалов. Результат действительно впечатляет. Эти коллажи очень интересно рассматривать, замечая на фотографиях общие черты детей и родителей.
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Джек и Роуз из "Титаника"
Эдвард и Ким из "Эдварда Руки-Ножницы"
Фокс Малдер и Дана Скали из "Секретных материалов"
Росс и Рейчел из "Друзей"
Уейд и Ванесса из "Дедпула"
Питер Паркер и Мери-Джейн из "Человека-Паука"
Бэби и Джони из "Грязных танцев"
Тони Старк и Пеппер Поттс из "Железного человека"
Тор и Джэйн Фостер
Супермен и Лоис Лэйн
Денни и Сенди из "Бриолина"
Гарри Поттер и Джинни Уизли
Джо Фокс и Кетлин Келли из "Вам письмо"
Скарлетт О'Хара и Рет Батлер из "Унесенных ветром"
Сем и Молли из "Привидения"
Эдвард Льюис и Вивьен Уорд из "Красотки"
Эдвард Каллен и Белла Свон из "Сумерек"
Эммелин и Ричард из "Голубой лагуны"
Кристиан и Сатин из "Мулен Руж"
Трой и Габриелла из "Классного мюзикла"
Рик Блейн и Ильза Лунд из "Касабланки"
Огастус и Хейзел Грейс из "Винноваты звезды"
Фрэнк Фармер и Рейчел Меррон из "Телохранителя"
Лана Лэнг и Кларк Кент из "Тайн Смолвиля"
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