Признайтесь, вам тоже было бы интересно посмотреть, как выглядели бы дети Росса и Рейчел из "Друзей" или Джинни Уизли и Гарри Поттера, если бы любимые актеры действительно вместе были родителями. Это стало возможным благодаря искусственному интеллекту.

Хидрели Диао, один из авторов онлайн-журнала Bored Panda, создал 24 визуализации и показал, как выглядели бы дети влюбленных пар из самых популярных фильмов и сериалов. Результат действительно впечатляет. Эти коллажи очень интересно рассматривать, замечая на фотографиях общие черты детей и родителей.

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Джек и Роуз из "Титаника"

Эдвард и Ким из "Эдварда Руки-Ножницы"

Фокс Малдер и Дана Скали из "Секретных материалов"

Росс и Рейчел из "Друзей"

Уейд и Ванесса из "Дедпула"

Питер Паркер и Мери-Джейн из "Человека-Паука"

Бэби и Джони из "Грязных танцев"

Тони Старк и Пеппер Поттс из "Железного человека"

Тор и Джэйн Фостер

Супермен и Лоис Лэйн

Денни и Сенди из "Бриолина"

Гарри Поттер и Джинни Уизли

Джо Фокс и Кетлин Келли из "Вам письмо"

Скарлетт О'Хара и Рет Батлер из "Унесенных ветром"

Сем и Молли из "Привидения"

Эдвард Льюис и Вивьен Уорд из "Красотки"

Эдвард Каллен и Белла Свон из "Сумерек"

Эммелин и Ричард из "Голубой лагуны"

Кристиан и Сатин из "Мулен Руж"

Трой и Габриелла из "Классного мюзикла"

Рик Блейн и Ильза Лунд из "Касабланки"

Огастус и Хейзел Грейс из "Винноваты звезды"

Фрэнк Фармер и Рейчел Меррон из "Телохранителя"

Лана Лэнг и Кларк Кент из "Тайн Смолвиля"