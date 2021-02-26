Зізнайтеся, вам також було б цікаво подивитися, як виглядали б діти Роса і Рейчел з "Друзів" чи Джині Візлі та Гаррі Поттера, якби улюблені актори справді разом були батьками. Це стало можливим завдяки штучному інтелекту.

Хідрелі Діао, один з авторів онлайн-журналу Bored Panda, створив 24 візуалізації та показав, як виглядали б діти закохані пар з найпопулярніших фільмів та серіалів. Результат справді вражає. Ці колажі дуже цікаво розглядати, знаходячи на світлинах спільні риси дітей та батьків.

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Джек і Роуз з "Титаніка"

Едвард і Кім з "Едварда Руки-Ножиці"

Фокс Малдер і Дана Скалі з "Цілком таємно"

Рос та Рейчел з "Друзів"

Вейд та Ванесса з "Дедпула"

Пітер Паркер та Мері-Джейн з "Людини-Павука"

Бейбі та Джоні з "Брудних танців"

Тоні Старк і Пеппер Паттс з "Залізної людини"

Тор і Джейн Фостер

Супермен та Лоїс Лейн

Денні та Сенді з "Бріоліну"

Гаррі Поттер та Джині Візлі

Джо Фокс і Кетлін Келлі з "Вам лист"

Скарлетт О'Гара та Рет Батлер з "Віднесених вітром"

Сем і Моллі з "Привида"

Едвард Льюїс та Вів'єн Ворд з "Красуні"

Едвард Каллен та Белла Свон з "Сутінок"

Еммелін та Річард з "Блакитної лагуни"

Крістіан і Сатін з "Мулен Руж"

Трой і Габріелла зі "Шкільного мюзиклу"

Рік Блейн та Ільза Лунд з "Касабланки"

Огастус та Хейзел Грейс з "Винні зірки"

Френк Фармер і Рейчел Меррон з "Охоронця"

Лана Ленг та Кларк Кент з "Таємниць Смолвіля"