Яким був би Вуді з "Історії іграшок" у реальному житті: візуалізація від художника

Художник із Туреччини Хоссейн Діба знову експериментує з образами героїв відеоігор і мультфільмів та візуалізує, як вони виглядали б у реальному житті. Цього разу він показав, яким був би Вуді з культової "Історії іграшок".

Художник уявив, яким був чоловік, з якого намалювали героя Вуді для "Історії іграшок". Він спробував відтворити образ цієї людини та опублікував реалістичну візуалізацію на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Який вигляд мав би головний герой мультфільму "Душа" у реальному житті: художня візуалізація

Рендер вийшов дивовижно реалістичним – на обличчі 3D-Вуді можна роздивитися навіть зморшки та судини.

Образ Вуді з "Історії іграшок" повинен був базуватися на комусь, так? Я думаю, що справжній Вуді, з якого намалювали іграшку, виглядає ось так,

– написав Хоссейн Діба в інстаграмі.

Раніше ми показували, як, на думку Хоссейна Діби, у реальному житті могли б виглядати головні герої та дівчата з популярної гри GTA.