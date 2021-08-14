Да Вінчі, Арістотель і Клеопатра: як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

На щастя сьогодні людству відомо, як виглядали видатні історичні особистості завдяки малюнкам, картинам та скульптурам. Проте американська художниця і ілюстраторка Бекка Саладін вирішила піти далі, і уявити, який вигляд вони мали б зараз.

Художниця створила цілий проєкт під назвою Royalti Now. У його рамках вона оцифровує архівні зображення відомих людей та редагує їх. Таким чином у Бекки виходять напрочуд сучасні та реалістичні візуалізації. Вони дають змогу не лише краще зрозуміти, як виглядали ці видатні персони за життя, а й побачити, якими вони були б зараз – у сучасному одязі та з сучасними зачісками.

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Візуалізації Бекки Саладін неймовірно цікаво роздивлятися, тож недивно, що у проєкту Royalti Now є багато шанувальників. Лише в інстаграмі за ним стежать 303 тисячі підписників.

Леонардо да Вінчі

Октавіан Август

Дівчина з перловою сережкою

Мона Ліза

Жанна д'Арк

Вольфганг Амадей Моцарт

Королева Вікторія

Нефертіті

Марія Антуанетта

Людвіг ван Бетховен

Арістотель

Джордж Вашингтон

Клеопатра

Хюррем Султан (Роксолана)

Анна Болейн

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