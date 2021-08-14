Художница создала целый проект под названием Royalti Now. В его рамках она оцифровывает архивные изображения известных людей и редактирует их. Таким образом у Бекки выходят удивительно современные и реалистичные визуализации. Они позволяют не только лучше понять, как выглядели эти выдающиеся персоны при жизни, но и увидеть, какими они были бы сейчас – в современной одежде и с современными прическами.

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Визуализации Бекки Саладин невероятно интересно разглядывать, поэтому неудивительно, что у проекта Royalti Now много поклонников. Только в инстаграме за ним следят 303 тысячи подписчиков.

Леонардо да Винчи

Октавиан Август

Девушка с жемчужной сережкой

Мона Лиза

Жанна д'Арк

Вольфганг Амадей Моцарт

Королева Виктория

Нефертити

Мария Антуанетта

Людвиг ван Бетховен

Аристотель

Джордж Вашингтон

Клеопатра

Хюррем Султан (Роксолана)

Анна Болейн

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