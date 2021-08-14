Художниця створила цілий проєкт під назвою Royalti Now. У його рамках вона оцифровує архівні зображення відомих людей та редагує їх. Таким чином у Бекки виходять напрочуд сучасні та реалістичні візуалізації. Вони дають змогу не лише краще зрозуміти, як виглядали ці видатні персони за життя, а й побачити, якими вони були б зараз – у сучасному одязі та з сучасними зачісками.

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Візуалізації Бекки Саладін неймовірно цікаво роздивлятися, тож недивно, що у проєкту Royalti Now є багато шанувальників. Лише в інстаграмі за ним стежать 303 тисячі підписників.

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Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Октавіан Август

Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Дівчина з перловою сережкою

Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Мона Ліза

Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Жанна д'Арк

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Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

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Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Нефертіті

Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Марія Антуанетта

Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Людвіг ван Бетховен

Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

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Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

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Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

Клеопатра

Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

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Як відомі історичні особистості виглядали б сьогодні

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