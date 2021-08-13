Томохіро Окадзакі – графічний дизайнер з Японії. Його роботи ґрунтуються на ідеї дизайну як культури, де він поєднує області, зосереджені на візуальній комунікації – друкована продукція, відео, виставки.

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Робота дизайнером дає Томохіро можливість зіткнутися зі світами та подіями, які він ніколи раніше не знав, з діями, які пов'язані з людьми та суспільством. Також японець бачить у цьому можливість відкриття нових способів розуміння структури світу, в якій відчуває величезну чарівність та можливість втілювати найбожевільніші фантазії в життя.

Нещодавно, дизайнер виклав в мережу восьмихвилинний залипальний ролик "Сірники". Стоп-моушен відео – є свого роду сюрреалістичною фантазією Окадзакі, який вирішив пограти з нескінченними конфігураціями, на перший погляд, буденного предмета.

Дизайн дає можливість зіткнутися зі світами та подіями, яких я ніколи раніше не знав, діями, які пов'язані з людьми і суспільством, а також надає можливість відкривати нові способи розуміння структури світу,

– пише Окадзакі.

Відео, в якому дизайнер показав, як сірники перетворюються на об'єкти: дивитись онлайн

Це відео Окадзакі покадрово створював протягом восьми місяців. Для цього йому знадобилися смужки паперу, фарби, поролон та інший мотлох, з якого він зміг зробити воістину унікальний твір.

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