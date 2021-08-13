Тоді дружина Мессі Антонела Рокуццо простягнула йому одноразову серветку, аби він витер сльози. А невдовзі ця серветка з'явилася на аукціоні Mercado Libre. Її продають за величезні гроші – 1 000 000 доларів (26,7 мільйона гривень).

Це цікаво Незвичні парі та найдивніші ставки, які робили гравці в азартних іграх

В оголошенні анонімний продавець вказав, що на серветці є не лише сльози, а й соплі Ліонеля Мессі. За його словами, цей генетичний матеріал "підходить для майбутнього клонування".



Серветку зі сльозами Мессі продають за 1 мільйон доларів / Скриншот

Що відомо про вихід Ліонеля Мессі з "Барселони"

Ліонель Мессі провів у "Барселоні" усю свою футбольну кар'єру. Він грав за клуб з 2004 року – тоді йому було 17. З цією командою він відіграв 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 асистів.

30 червня 2021 року контракт футболіста з "Барселоною" закінчився, а 5 серпня стало офіційно відомо про те, що Мессі покидає рідний клуб. Вони розірвали відносини через фінансові обмеження, накладені на "Барселону".

Прощальна пресконференція футболіста відбулася 8 серпня. На ній футболіст виголосив зворушливу промову та розплакався.

10 серпня стало відомо, що Мессі підписав контракт на два роки з пролонгацією на ще один рік з французьким "Парі Сен-Жермен". Паризький клуб погодився платити футболістові 35 мільйонів євро на рік.

До теми Найкращі жарти та меми про Ліонеля Мессі, який покинув "Барселону"