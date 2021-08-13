Томохиро Окадзаки – графический дизайнер из Японии. Его работы основываются на идее дизайна как культуры, где он сочетает области, сосредоточенные на визуальной коммуникации – печатная продукция, видео, выставки.

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Работа дизайнером дает Томохиро возможность столкнуться с мирами и событиями, которые он никогда раньше не знал, с действиями, которые связаны с людьми и обществом. Также японец видит в этом возможность открытия новых способов понимания структуры мира, в которой испытывает огромное обаяние и возможность воплощать самые безумные фантазии в жизнь.

Недавно, дизайнер выложил в сеть восьмиминутный залипатнльный ролик "Спички". Стоп-моушен видео – является своего рода сюрреалистической фантазией Окадзаки, который решил поиграть с бесконечными конфигурациями, на первый взгляд, обыденного предмета.

Дизайн дает возможность столкнуться с мирами и событиями, которых я никогда раньше не знал, действиями, которые связаны с людьми и обществом, а также предоставляет возможность открывать новые способы понимания структуры мира,

– пишет Окадзаки.

Видео, в котором дизайнер показал, как спички превращаются в объекты: смотреть онлайн

Это видео Окадзаки покадрово создавал в течение восьми месяцев. Для этого ему понадобились полоски бумаги, краски, поролон и прочий хлам, из которого он смог сделать поистине уникальное произведение.

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