Трендовий корейський коктейль-фонтан підкорив тікток: як його приготувати

На початку липня 2021 року у тренди корейського тіктока увірвався безалкогольний коктейль-фонтан, який готують із фруктів, солодощів, газованої води та Mentos. Корейці масово публікували у соцмережі ролики з власними рецептами напою, і поступово коктейль-фонтан став популярним у всьому світі.

Достеменно невідомо, хто саме вигадав цей коктейль чи першим опублікував відео з ним у тіктоці. Проте мало в кого виникає питання, чому він став таким популярним. Окрім того, що тіктокери стверджують, що він дуже смачний, процес приготування коктейлю-фонтану дуже простий та веселий.

Це цікаво Бінго – класика азартних ігор: правила, історія, види

Як приготувати коктейль-фонтан з тіктоку

Однією з перших відео з коктейлем опублікувала тіктокерка з нікнеймом judy071600. З її відео процес приготування напою стає добре зрозумілим.

Отже, для коктейлю-фонтану потрібно:

глибока та широка миска;

солодка газована вода (найкраще Sprite або схожий напій) у пляшці або склянці;

лід;

кавун або диня;

інші консервовані або свіжі фрукти (ананаси, персики, апельсини, мандарини, грейпфрути тощо);

ягоди (чорниця, полуниця тощо);

солодощі (найкраще мармеладки або желейки);

цукерки Mentos.

Коктейль готується у глибокій та широкій мисці. Насамперед у її центр потрібно поставити пляшку, склянку, вазу чи інший посуд з газованою водою. Навколо неї насипають лід, щоб заповнити приблизно третину миски. Зверху на нього викладають нарізані фрукти, ягоди та солодощі. На цьому підготовка вважається завершеною.

, щоб миска не була занадто маленькою, інакше вода з "фонтану" може вилитися за її межі.

Наступний етап – фонтан. У посуд з водою вкидають цукерки Mentos. Газована вода починає пінитися та виливатися у миску, покриваючи та змішуючись з іншими складниками. Якщо у процесі фонтан починає слабшати, а миска ще не заповнена, – потрібно докинути ще кілька цукерок.

Коктейль буде готовий, коли миска наповниться повністю. Тоді його розливають по склянках, не забуваючи про фрукти, ягоди та солодощі, і насолоджуються смаком.

Насправді точного рецепта з обов'язковими інгредієнтами не існує. Кожен обирає те, що йому до смаку – нестандартні поєднання та експерименти лише роблять процес ще цікавішим та веселішим.

Розваги 24 підготували для вас добірку з різними рецептами для натхнення. Тож обирайте той, який більше до вподоби, або вигадуйте власний, і починайте готувати. Гарантуємо вам незабутні емоції.

Зверніть увагу Ікра, м'ясо ваґю, золото – голландський кухар приготував найдорожчий бургер у світі: ціна вражає