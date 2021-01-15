Поведінка героїв відеоігор часто буває дивною та навіть смішною через технічні характеристики та комп'ютерну графіку. Але що було б якби вони так само поводили себе у реальному житті?

Користувач соціальної мережі TikTok під нікнеймом Nicsnite зняв кілька кумедних відеороликів, у яких показав, що і як робили б герої популярних комп'ютерних ігор, якби потрапили у реальний світ. Розваги 24 пропонують переглянути деякі з них.

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У своїх відео Nicsnite порівнює героїв найпопулярніших ігор, які можна вважати культовими – Call of Duty, APEX Legends, Minecraft, GTA та інших. Кожне відео має власну тему та показує, наприклад, як герої різних ігор заходять у двері чи помирають. Ролики швидко стали вірусними та набрали тисячі і навіть мільйони переглядів.

Як герої відеоігор ковзають

Як герої відеоігор помирають

Як герої відеоігор відчиняють двері

Як герої відеоігор зазирають за кути