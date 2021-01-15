Как персонажи компьютерных игр вели бы себя в реальной жизни: блогер снял забавные видео
Поведение героев видеоигр часто бывает странным и даже смешным из-за технических характеристик и компьютерной графики. Но что было бы, если бы они так же вели себя в реальной жизни?
Пользователь социальной сети TikTok под никнеймом Nicsnite снял несколько забавных видеороликов, в которых показал, что и как делали бы герои популярных компьютерных игр, если бы попали в реальный мир. Развлечения 24 предлагают пересмотреть некоторые из них.
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В своих видео Nicsnite сравнивает героев самых популярных игр, которые можно считать культовыми – Call of Duty, APEX Legends, Minecraft, GTA и других. Каждое видео имеет собственную тему и показывает, например, как герои разных игр заходят в двери или умирают. Ролики быстро стали вирусными и набрали тысячи и даже миллионы просмотров.
Как герои видеоигр скользят
Как герои видеоигр умирают
Как герои видеоигр открывают дверь
Как герои видеоигр заглядывают за угол
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