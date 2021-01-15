Поведение героев видеоигр часто бывает странным и даже смешным из-за технических характеристик и компьютерной графики. Но что было бы, если бы они так же вели себя в реальной жизни?

Пользователь социальной сети TikTok под никнеймом Nicsnite снял несколько забавных видеороликов, в которых показал, что и как делали бы герои популярных компьютерных игр, если бы попали в реальный мир. Развлечения 24 предлагают пересмотреть некоторые из них.

Читайте также: Илон Маск разрешил использовать логотип SpaceX в игре: разработчик обращался к нему 154 раза

В своих видео Nicsnite сравнивает героев самых популярных игр, которые можно считать культовыми – Call of Duty, APEX Legends, Minecraft, GTA и других. Каждое видео имеет собственную тему и показывает, например, как герои разных игр заходят в двери или умирают. Ролики быстро стали вирусными и набрали тысячи и даже миллионы просмотров.

Как герои видеоигр скользят

Как герои видеоигр умирают

Как герои видеоигр открывают дверь

Как герои видеоигр заглядывают за угол