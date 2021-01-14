Илон Маск разрешил использовать логотип SpaceX в игре: разработчик обращался к нему 154 раза
Настойчивость преодолеет все препятствия. Разработчик видеоигр из Болгарии почти полгода ежедневно обращался к Илону Маску, чтобы тот дал согласие на использование логотипа SpaceX. Невероятно, но он его получил.
Любомир Владимиров – разработчик видеоигр из Болгарии, который занимается созданием нового проекта о колонизации Марса. Он решил использовать название и логотип компании SpaceX, занимающейся производством ракет и космических кораблей. Чтобы получить на это разрешение, он писал комментарии в Twitter под постами основателя SpaceX Илона Маска, которого недавно признали самым богатым человеком в мире. Любомир пообещал делать это ежедневно в течение года, но так долго ждать не пришлось – Маск ответил на 154-ый день, сообщает Dexerto.
Читайте также: Илон Маск сыграл в Cyberpunk 2077: как геймер-миллиардер оценил новинку
Сообщение разработчика, на которое ответил миллиардер, выглядело так: "Дорогой Илон! Я разработчик игр, и сейчас я делаю игру про колонизацию Марса. Если вы считаете, что это круто, все, что мне нужно – это" Вперед ", чтобы я смог использовать ваше название и логотип. Я буду публиковать это ежедневно в течение года или пока не получу ответ "Да" или "Нет"! 154/365 ".
В ответ на 154-ый комментарий Любомира, Маск в конце концов дал согласие, однако выглядит оно неоднозначно.
Можешь украсть наше название/логотип. Возможно, мы не подадим на тебя в суд,
– написал бизнесмен.
Разработчик поблагодарил Илона Маска, однако другие пользователи социальной сети советуют Владимирову быть осторожным, ведь видят в ответе бизнесмена подвох.
Поделиться новостью