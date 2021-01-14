Настойчивость преодолеет все препятствия. Разработчик видеоигр из Болгарии почти полгода ежедневно обращался к Илону Маску, чтобы тот дал согласие на использование логотипа SpaceX. Невероятно, но он его получил.

Любомир Владимиров – разработчик видеоигр из Болгарии, который занимается созданием нового проекта о колонизации Марса. Он решил использовать название и логотип компании SpaceX, занимающейся производством ракет и космических кораблей. Чтобы получить на это разрешение, он писал комментарии в Twitter под постами основателя SpaceX Илона Маска, которого недавно признали самым богатым человеком в мире. Любомир пообещал делать это ежедневно в течение года, но так долго ждать не пришлось – Маск ответил на 154-ый день, сообщает Dexerto.

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Сообщение разработчика, на которое ответил миллиардер, выглядело так: "Дорогой Илон! Я разработчик игр, и сейчас я делаю игру про колонизацию Марса. Если вы считаете, что это круто, все, что мне нужно – это" Вперед ", чтобы я смог использовать ваше название и логотип. Я буду публиковать это ежедневно в течение года или пока не получу ответ "Да" или "Нет"! 154/365 ".

Dear Elon,

I'm a game dev. and I am making a game about colonizing Mars with you and SpaceX in it. If you think it's cool, all I need is the "Go ahead" to use your name and Logos.



I will post this every day for a year or until I get a Yes or a No!

154 / 365 — Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 12, 2021

В ответ на 154-ый комментарий Любомира, Маск в конце концов дал согласие, однако выглядит оно неоднозначно.

Можешь украсть наше название/логотип. Возможно, мы не подадим на тебя в суд,

– написал бизнесмен.

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Разработчик поблагодарил Илона Маска, однако другие пользователи социальной сети советуют Владимирову быть осторожным, ведь видят в ответе бизнесмена подвох.