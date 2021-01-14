Наполегливість подолає усі перешкоди. Розробник відеоігор з Болгарії майже пів року щодня звертався до Ілона Маска, аби той дав згоду на використання логотипу SpaceX. Неймовірно, але він її отримав.

Любомир Владіміров – розробник відеоігор з Болгарії, який займається створенням нового проєкту про колонізацію Марсу. Він вирішив використати назву та логотип компанії SpaceX, що займається виробництвом ракет та космічних кораблів. Щоб отримати дозвіл, він писав коментарі у Twitter під дописами засновника SpaceX Ілона Маска, якого нещодавно визнали найбагатшою людиною у світі. Любомир пообіцяв робити це щодня протягом року, але так довго чекати не довелося – Маск відповів йому на 154-ий день, повідомляє Dexerto.

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Повідомлення розробника, на яке відповів мільярдер, виглядало ось так: "Дорогий Ілоне! Я розробник ігор, і зараз я роблю гру про колонізацію Марса. Якщо ви вважаєте, що це круто, усе, що мені потрібно – це "Вперед", щоб я зміг використовувати вашу назву та логотип. Я публікуватиму це щодня протягом року або доки не отримаю відповідь "Так" чи "Ні"! 154/365".

Dear Elon,

I'm a game dev. and I am making a game about colonizing Mars with you and SpaceX in it. If you think it's cool, all I need is the "Go ahead" to use your name and Logos.



I will post this every day for a year or until I get a Yes or a No!

154 / 365 — Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 12, 2021

У відповідь на 154-ий коментар Любомира, Ілон Маск врешті-решт дав згоду, проте виглядає вона неоднозначно.

Можеш поцупити нашу назву/логотип. Можливо, ми не подамо на тебе в суд,

– написав бізнесмен.

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Розробник подякував Ілону Маску, проте інші користувачі соціальної мережі радять Владімірову бути обережним, адже бачать у відповіді бізнесмена підступ.