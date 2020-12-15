Про нову відеогру Cyberpunk 2077 говорить увесь світ. Геймери масово діляться своїми реакціями та оцінками у соціальних мережах. До обговорення приєднався і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.

Свій вердикт популярній відеогрі Cyberpunk 2077 від польських розробників CD Projekt RED Ілон Маск опублікував у Twitter, повідомляють Розваги 24.

Читайте також: Cyberpunk 2077: геймери незадоволені, а Sony та Microsoft поки не хочуть повертати кошти за гру

У понеділок, 14 грудня, розробники Cyberpunk 2077 в офіційному акаунті гри принесли вибачення користувачам за незадовільну якість та численні технічні недоліки їхньої новинки. У відповідь на цей допис Ілон Макс опублікував скріншот повідомлення із соціальної мережі Reddit, автор якого пише, що був розчарований Cyberpunk 2077 і тепер плаче щоразу, коли думає про цю гру.

Невдовзі у Маска запитали, чи грав він у Cyberpunk, на що бізнесмен ствердно відповів та залишив короткий відгук про гру.

Так, пограв. Наче непогано. Я вибрав кочівника, тому старт був трохи повільним, але швидко набрав оберти. Здається, що майже всі користувачі Steam грали в Cyberpunk на цих вихідних,

– написав Ілон Маск.

Yeah, briefly. Seems pretty good. I picked Nomad, so start was a little slow, but picks up fast. Seemed like almost everyone on Steam was playing Cyberpunk at some point this weekend! — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2020