Ілон Маск зіграв у Cyberpunk 2077: як геймер-мільярдер оцінив новинку
Про нову відеогру Cyberpunk 2077 говорить увесь світ. Геймери масово діляться своїми реакціями та оцінками у соціальних мережах. До обговорення приєднався і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.
Свій вердикт популярній відеогрі Cyberpunk 2077 від польських розробників CD Projekt RED Ілон Маск опублікував у Twitter, повідомляють Розваги 24.
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У понеділок, 14 грудня, розробники Cyberpunk 2077 в офіційному акаунті гри принесли вибачення користувачам за незадовільну якість та численні технічні недоліки їхньої новинки. У відповідь на цей допис Ілон Макс опублікував скріншот повідомлення із соціальної мережі Reddit, автор якого пише, що був розчарований Cyberpunk 2077 і тепер плаче щоразу, коли думає про цю гру.
Невдовзі у Маска запитали, чи грав він у Cyberpunk, на що бізнесмен ствердно відповів та залишив короткий відгук про гру.
Так, пограв. Наче непогано. Я вибрав кочівника, тому старт був трохи повільним, але швидко набрав оберти. Здається, що майже всі користувачі Steam грали в Cyberpunk на цих вихідних,
– написав Ілон Маск.
Про Cyberpunk 2077Cyberpunk 2077 – найбільш очікувана відеогра 2020 року, реліз якої відбувся 10 грудня. Події гри відбуваються у 2077 році у місті Найт-Сіті в Каліфорнії. В центрі сюжету знаходиться герой-протагоніст на ім'я Ві, діяльність якого балансує на грані закону. Наразі гра доступна на ПК, PS4 та XboxOne, а у 2021 році планується вихід покращеної версії для консолей PS 5 та Xbox Series X/S.
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