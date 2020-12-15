Илон Маск сыграл в Cyberpunk 2077: как геймер-миллиардер оценил новинку
О новой видеоигре Cyberpunk 2077 говорит весь мир. Геймеры массово делятся своими реакциями и оценками в социальных сетях. К обсуждению присоединился и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Свой вердикт популярной видеоигре Cyberpunk 2077 от польских разработчиков CD Projekt RED Илон Маск опубликовал в Twitter, сообщают Развлечения 24.
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В понедельник, 14 декабря, разработчики Cyberpunk 2077 в официальном аккаунте игры принесли извинения пользователям за неудовлетворительное качество и многочисленные технические недостатки их новинки. В ответ на это сообщение Илон Макс опубликовал скриншот сообщения из социальной сети Reddit, автор которого пишет, что был разочарован Cyberpunk 2077 и теперь плачет каждый раз, когда думает об этой игре.
Вскоре у Маска спросили, играл ли он в Cyberpunk, на что бизнесмен утвердительно ответил и оставил короткий отзыв об игре.
Да, поиграл. Вроде неплохо. Я выбрал кочевника, поэтому старт был немного медленным, но быстро набрал обороты. Кажется, что почти все пользователи Steam играли в Cyberpunk на этих выходных,
– написал Маск.
О Cyberpunk 2077Cyberpunk 2077 – самая ожидаемая видеоигра 2020 года, релиз которой состоялся 10 декабря. События игры происходят в 2077 году в городе Найт-Сити в Калифорнии. В центре сюжета находится герой-протагонист по имени Ви, деятельность которого балансирует на грани закона. Сейчас игра доступна на ПК, PS4 и XboxOne, а в 2021 году планируется выход улучшенной версии для консолей PS 5 и Xbox Series X / S.
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