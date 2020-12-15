О новой видеоигре Cyberpunk 2077 говорит весь мир. Геймеры массово делятся своими реакциями и оценками в социальных сетях. К обсуждению присоединился и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Свой вердикт популярной видеоигре Cyberpunk 2077 от польских разработчиков CD Projekt RED Илон Маск опубликовал в Twitter, сообщают Развлечения 24.

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В понедельник, 14 декабря, разработчики Cyberpunk 2077 в официальном аккаунте игры принесли извинения пользователям за неудовлетворительное качество и многочисленные технические недостатки их новинки. В ответ на это сообщение Илон Макс опубликовал скриншот сообщения из социальной сети Reddit, автор которого пишет, что был разочарован Cyberpunk 2077 и теперь плачет каждый раз, когда думает об этой игре.

Вскоре у Маска спросили, играл ли он в Cyberpunk, на что бизнесмен утвердительно ответил и оставил короткий отзыв об игре.

Да, поиграл. Вроде неплохо. Я выбрал кочевника, поэтому старт был немного медленным, но быстро набрал обороты. Кажется, что почти все пользователи Steam играли в Cyberpunk на этих выходных,

– написал Маск.

Yeah, briefly. Seems pretty good. I picked Nomad, so start was a little slow, but picks up fast. Seemed like almost everyone on Steam was playing Cyberpunk at some point this weekend! — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2020