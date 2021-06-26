Як казино змінює економіку: європейський досвід на лекції Cosmolot і Leopolis Jazz Fest

Джазова музика завжди була пов'язана зі світом азартних ігор. Казино підтримували музикантів, пропонуючи їм майданчики для виступів і перші гонорари. З 24 по 28 червня онлайн-казино Cosmolot відродить співпрацю двох індустрій на Leopolis Jazz Fest 2021.

Cosmolot як розважальний спонсор фестивалю проведе Public Talk про вплив казино на розвиток мистецтва, технологій та економіки сучасних країн.

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У 2021 році Cosmolot став першим українським онлайн-казино, що отримало державну гральну ліцензію. На лекції СЕО Cosmolot Сергій Потапов розповість про принципи розвитку відповідальної гри і соціальні ініціативи проєкту. Одна з них – благодійний фонд Cosmolot Foundation, який займається психологічним здоров'ям гравців і боротьбою з ігровою залежністю в Україні.

Cosmolot разом з міжнародними експертами проаналізують розвиток індустрії азартних ігор в Європі і обговорять, які можливості отримує Україна від легалізації грального бізнесу.

Окрім відкритої дискусії, Cosmolot і Радіо Люкс проведуть акцію "Дай джазу на 100 тисяч" і розіграють 100 000 гривень в період фестивалю. Для участі в конкурсі реєструйтеся на сайті.

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