Цьогоріч наймасштабніший у східній Європі джазовий фестиваль об’єднав сили з першим українським легальним онлайн-казино Cosmolot, яке виступає у ролі розважального спонсора. Відтак, усі відвідувачі нині можуть насолодитися не лише віртуозною грою джазистів, а й розвагами та призами, які підготував Cosmolot на своїй зоні. Її вже уподобали численні відвідувачі.

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По 100 000 гривень три дні поспіль

Кожен відвідувач фестивалю і зони Cosmolot, що досяг 21 року, може взяти участь у розіграші 100 тисяч гривень. Для цього не потрібно ані ставок, ані ризиків. Достатньо лише заповнити персональні дані. Вам завжди допоможуть усміхнені промоутери. Організатором цієї Акції є радіостанція Люкс FM, однак першочергове оголошення переможців відбувається саме у зоні Cosmolot.



100 тисяч гривень чекають на переможця / Фото Cosmolot



Усміхнені промоутери радо допоможуть / Фото Cosmolot



Достатньо лише заповнити персональні дані / Фото Cosmolot



Чекайте оголошення переможців у зоні Cosmolot / Фото Cosmolot

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Гра на автоматі

Також кожен повнолітній має право один раз на день зіграти на безпрограшному автоматі. Тут теж без жодних ставок і ризиків. Кожен має право на п’ять безкоштовних обертів. Серед призів – безліч подарункових сертифікатів, сувеніри та стильний одяг.



Безпрограшний автомат / Фото Cosmolot



Зіграти може кожен повнолітній / Фото Cosmolot



На переможців очікують приємні подарунки / Фото Cosmolot

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Фотозони

Для любителів незабутніх фотографій Cosmolot підготував кілька фотозон. Приміром, зона-ігровий автомат здатна формувати персоналізовані ребуси, під кожного відвідувача. Наприклад, ви можете скласти меседж "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ", "МИ ЛЮБИМО ДЖАЗ", сфотографуватися і надіслати друзям чи викласти в мережу.



Фотозона – ігровий автомат / Фото Cosmolot



Завітайте до фотозони / Фото Cosmolot

Chill out зони

Також до послуг відвідувачів численні місця, де можна зарядити мобільні пристрої і відпочити самому, перехопивши скляночку напою чи снек. А у спеціальній ложі можна комфортно подивитися трансляцію концерту з головної сцени, куди потрібен спеціальний квиток.



Спеціальні місця, де можна відпочити та поспілкуватися / Фото Cosmolot



Комфортний перегляд трансляції концерту з головної сцени / Фото Cosmolot



У Chill out зоні можна підзарядити свої мобільні пристрої / Фото Cosmolot

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Нагадаємо, фестиваль Leopolis Jazz триває з 24 по 28 червня. Протягом п’яти днів на сценах виступить близько 200 музикантів із 18 країн світу.