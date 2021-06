Розваги 24 за підтримки онлайн-казино Cosmolot розповідають про найдорожчі казино у світі. Вони вражають особливою розкішшю, багатством та якістю, адже на їхнє будівництво і розвиток власники витратили величезні суми грошей.

Marina Bay Sands, Сингапур – 5,88 мільярда доларів



Комплекс Marina Bay Sands / Фото з вікіпедії

Інтегрований курорт Marina Bay Sands у центральному районі Сингапуру відкрив свої двері у 2010 році, і досі вважається найдорожчим автономним казино у світі. Будівництво цього комплексу коштувало 5,88 мільярда доларів. Він представлений у вигляді трьох 55-поверхових веж, які з'єднані терасою на даху. З оглядового майданчика відкривається мальовничий вигляд на затоку. Біля них є ще кілька корпусів курорту, де розміщені основні елементи інфраструктури.



Казино на 4 рівнях / Фото Marina Bay Sands

4-рівневе казино Marina Bay Sands займає площу 15 тисяч квадратних метрів. На цій території розташувалися понад 600 гральних столів та більше ніж 2300 гральних автоматів. Тут можна зіграти у блекджек, баккару, покер, рулетку, крепс та інші настільні ігри. Також у Marina Bay Sands регулярно проводять різноманітні турніри з популярних ігор.

Цей курорт вражає не лише казино, адже таку інфраструктуру комплексу важко знайти у іншому місці. Тут є готель на понад 2500 номерів, виставковий та конференц-центри, ресторани, театр, цілий торговий центр, нескінченний басейн, музей мистецтвознавства та багато іншого.

Resorts World, Лас-Вегас – 4,3 мільярда доларів



Найновіший і найдорожчий курорт у Лас-Вегасі / Фото Resorts World

Офіційне відкриття комплексу Resort World відбудеться сьогодні, 24 червня. Це найдорожчий курорт з казино у Лас-Вегасі та другий за вартістю у світі. Його будівництво тривало з 2017 року та дещо затрималося через пандемію. Загалом воно обійшлося у 4,3 мільярда доларів.

Комплекс оформлений в азійському стилі. На курорті Resort World є 3 готелі з 3506 номерами сумарно, понад 40 барів та ресторанів, розважальний комплекс з басейном, концертний зал, фітнес-центр, велика кількість магазинів і, звичайно ж, казино.



Покер-рум у новому комплексі / Фото Resorts World

Казино у Resorts World займає площу 10 900 квадратних метрів. На цій території розташували 117 гральних столів, понад 1400 ігрових автоматів, а також букмекерську контору. Це казино, як найсучасніший заклад, прийматиме криптовалюту, а за столами й автоматами можна буде зробити безготівкові ставки за допомогою мобільного гаманця.

The Cosmopolitan, Лас-Вегас – 3,9 мільярда доларів

Комплекс The Cosmopolitan у Лас-Вегасі / Фото The Cosmopolitan of Las Vegas

The Cosmopolitan – це курортний готель-казино на Лас-Вегас-Стріп, який до недавнього часу був найдорожчим у "місті гріхів". Його будівництво коштувало 3,9 мільярда доларів.

Комплекс представлений двома вежами висотою 184 метри. Тут розташувався готель на 3027 номерів, визнаний одним із найкращих у світі, ресторани, торговельні майданчики, театр, конференц-зал, спа-салон, фітнес-центр, нічні клуби та казино.



Один із залів казино / Фото The Cosmopolitan of Las Vegas

Гральний простір займає площу 10 тисяч квадратних метрів. Тут представлені 1300 гральних автоматів та гральні столи для класичних і незвичних азартних ігор. Відвідувачі мають можливість зробити ставки на результат спортивних змагань, переглянути трансляції цих подій, а також взяти участь у турнірах з азартних ігор або розіграшах призів, які регулярно тут проводять.

Venetian, Макао – 3 мільярди доларів

Venetian Macau / Фото HotelsCombined

Комплекс Venetian у Макао, так само як і Marina Bay Sands у Сингапурі, належить компанії Las Vegas Sands. Цей курорт з неймовірною інфраструктурою коштував 3 мільярди доларів та відомий найбільшим у світі казино.

Лише гральний простір Venetian розташований на 51 тисячі квадратних метрів. Сюди приїжджають гравці та туристи звідусіль, адже такого широкого азартного асортименту немає ніде. Тут можна обрати з понад 3500 ігрових автоматів та 800 столів для різноманітних ігор.



Один із залів казино Venetian Macau / Фото Wilson Associates

Також комплекс закладу включає готель на 3000 номерів, спортивно-розважальну арену на 15 000 глядачів, 350 магазинів та 30 ресторанів. Родзинкою цього азійського курорту є атмосфера прекрасної італійської Венеції. На території навіть є канали, якими плавають гондоли.



Територія комплексу / Фото Culture Trip

Візит до одного з цих казино стане незабутнім досвідом для кожного гемблера. Тут можна насолодитися неймовірним вибором розваг, вражаючою красою оформлення та якісним сервісом. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.