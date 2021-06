Развлечения 24 при поддержке онлайн-казино Cosmolot рассказывают о самых дорогих казино в мире. Они поражают особой роскошью, богатством и качеством, ведь на их строительство и развитие владельцы потратили огромные суммы денег.

Marina Bay Sands, Сингапур – 5,88 миллиарда долларов



Комплекс Marina Bay Sands / Фото из википедии

Интегрированный курорт Marina Bay Sands в центральном районе Сингапура открыл свои двери в 2010 году, и до сих пор считается самым дорогим автономным казино в мире. Строительство этого комплекса стоило 5,88 миллиарда долларов. Он представлен в виде трех 55-этажных башен, которые соединены террасой на крыше. Со смотровой площадки открывается живописный вид на залив. Возле них есть еще несколько корпусов курорта, где находятся главные элементы инфраструктуры.



Казино на 4 уровнях / Фото Marina Bay Sands

4-уровневое казино Marina Bay Sands занимает площадь 15 тысяч квадратных метров. На этой территории расположились более 600 игровых столов и более 2300 игровых автоматов. Здесь можно сыграть в блэкджек, баккару, покер, рулетку, крэпс и другие настольные игры. Также в Marina Bay Sands регулярно проводят различные турниры по популярным играм.

Курорт впечатляет не только казино, ведь такую ​​инфраструктуру комплекса трудно найти в другом месте. Здесь есть гостиница на более чем 2500 номеров, выставочный и конференц-центры, рестораны, театр, целый торговый центр, бесконечный бассейн, музей искусствоведения и многое другое.

Resorts World, Лас-Вегас – 4,3 миллиарда долларов



Самый новый и дорогой курорт в Лас-Вегасе / Фото Resorts World

Официальное открытие комплекса Resort World состоится сегодня, 24 июня. Это самый дорогой курорт с казино в Лас-Вегасе и второй по стоимости в мире. Его строительство продолжалось с 2017 года и несколько задержалось из-за пандемии. В общем оно обошлось в 4,3 миллиарда долларов.

Комплекс оформлен в азиатском стиле. На курорте Resort World есть 3 гостиницы с 3506 номерами суммарно, более 40 баров и ресторанов, развлекательный комплекс с бассейном, концертный зал, фитнес-центр, большое количество магазинов и, конечно же, казино.



Покер-рум в новом комплексе / Фото Resorts World

Казино в Resorts World занимает площадь 10 900 квадратных метров. На этой территории разместили 117 игровых столов, более 1400 игровых автоматов, а также букмекерскую контору. Это казино, как самое современное заведение, будет принимать криптовалюту, а за столами и автоматами можно будет сделать безналичные ставки с помощью мобильного кошелька.

The Cosmopolitan, Лас-Вегас – 3,9 миллиарда долларов

Комплекс The Cosmopolitan в Лас-Вегасе / Фото The Cosmopolitan of Las Vegas

The Cosmopolitan – это курортный отель-казино на Лас-Вегас-Стрип, который до недавнего времени был самым дорогим в "городе грехов". Его строительство обошлось в 3,9 миллиарда долларов.

Комплекс представлен двумя башнями высотой 184 метра. Здесь расположился отель на 3027 номеров, который признан одним из лучших в мире, рестораны, торговые площадки, театр, конференц-зал, спа-салон, фитнес-центр, ночные клубы и казино.



Один из залов казино / Фото The Cosmopolitan of Las Vegas

Игровое пространство занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. Здесь представлены 1300 игровых автоматов и игровые столы для классических и необычных азартных игр. Посетители имеют возможность сделать ставки на исход спортивных соревнований, посмотреть трансляции этих событий, а также принять участие в турнирах по азартным играм или розыгрышах призов, которые регулярно здесь проводят.

Venetian, Макао – 3 миллиарда долларов

Venetian Macau / Фото HotelsCombined

Комплекс Venetian в Макао, так же как и Marina Bay Sands в Сингапуре, принадлежит компании Las Vegas Sands. Курорт с невероятной инфраструктурой стоил 3 миллиарда долларов и известен крупнейшим в мире казино.

Только игровое пространство Venetian расположено на 51 тысяче квадратных метров. Сюда приезжают игроки и туристы отовсюду, ведь такого широкого азартного ассортимента нет нигде. Здесь можно выбрать из более 3500 игровых автоматов и 800 столов для различных игр.



Один из залов казино Venetian Macau / Фото Wilson Associates

Также комплекс заведения включает отель на 3000 номеров, спортивно-развлекательную арену на 15 тысяч зрителей, 350 магазинов и 30 ресторанов. Изюминкой этого азиатского курорта является атмосфера прекрасной итальянской Венеции. На территории даже есть каналы, по которым плавают гондолы.



Территория комплекса / Фото Culture Trip

Визит в одно из этих казино станет незабываемым опытом для каждого гемблера. Здесь можно насладиться невероятным выбором развлечений, поразительной красотой оформления и качественным сервисом. Главное, помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно.