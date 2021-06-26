Как казино меняет экономику: европейский опыт на лекции Cosmolot и Leopolis Jazz Fest

Джазовая музыка всегда была связана с миром азартных игр. Казино поддерживали музыкантов, предлагая им площадки для выступлений и первые гонорары. С 24 по 28 июня онлайн-казино Cosmolot возродит сотрудничество двух индустрий на Leopolis Jazz Fest 2021.

Cosmolot в качестве развлекательного спонсора фестиваля проведет Public Talk о влиянии казино на развитие искусства, технологий и экономики современных стран.

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В 2021 году Cosmolot стал первым украинским онлайн-казино, получившим государственную игорную лицензию. СЕО Cosmolot Сергей Потапов расскажет о принципах развития ответственной игры и социальных инициативах проекта. Одна из них – благотворительный фонд Cosmolot Foundation, который занимается психологическим здоровьем игроков и борьбой с игровой зависимостью в Украине.

Cosmolot вместе с международными экспертами рассмотрят развитие индустрии азартных игр в Европе и обсудят, какие возможности получает Украина от легализации игорного бизнеса.

Кроме открытой дискуссии, Cosmolot и Радіо Люкс проведут акцию "Дай джазу на 100 тысяч" и разыграют 100 000 гривен в период фестиваля. Для участия в конкурсе регистрируйтесь на сайте.

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