Cosmolot як розважальний спонсор фестивалю проведе Public Talk про вплив казино на розвиток мистецтва, технологій та економіки сучасних країн.

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У 2021 році Cosmolot став першим українським онлайн-казино, що отримало державну гральну ліцензію. На лекції СЕО Cosmolot Сергій Потапов розповість про принципи розвитку відповідальної гри і соціальні ініціативи проєкту. Одна з них – благодійний фонд Cosmolot Foundation, який займається психологічним здоров'ям гравців і боротьбою з ігровою залежністю в Україні.

Cosmolot разом з міжнародними експертами проаналізують розвиток індустрії азартних ігор в Європі і обговорять, які можливості отримує Україна від легалізації грального бізнесу.

Окрім відкритої дискусії, Cosmolot і Радіо Люкс проведуть акцію "Дай джазу на 100 тисяч" і розіграють 100 000 гривень в період фестивалю. Для участі в конкурсі реєструйтеся на сайті.

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