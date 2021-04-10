Як би виглядала у реальному житті дівчина Місті з GTA 3: візуалізація від відомого художника

Місті – другорядна героїня. Її можна побачити в іграх Grand Theft Auto 3 і Grand Theft Auto Advance.

Місті – персонаж гри Grand Theft Auto 3 – найвідоміша повія острова Портленд. Гравець GTA III може вибрати Місті як матір свого онлайн-персонажа, якщо він придбав колекційне видання Grand Theft Auto V.

До теми Super Mario: художник показав, як водопровідник з відомої гри виглядав би у реальному житті

Турецький художник Хоссейн Діба займається дизайном персонажів та інших різноманітних істот з 2008 року. Він моделює та розробляє персонажів для ігор, кінематографії, 3D-друку тощо.

У своїй наступній роботі художник показав, як в реальному житті могла б виглядати Місті.

Місті можна розглянути краще на ютуб-каналі автора: відео