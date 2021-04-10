Мисти – второстепенная героиня. Ее можно увидеть в играх Grand Theft Auto 3 и Grand Theft Auto Advance.

Мисти – персонаж игры Grand Theft Auto 3 – самая известная проститутка острова Портленд. Игрок GTA III может выбрать Мисти как мать своего онлайн-персонажа, если он приобрел коллекционное издание Grand Theft Auto V.

К теме Super Mario: художник показал, как водопроводчик из известной игры выглядел бы в реальной жизни

Турецкий художник Хоссейн Диба занимается дизайном персонажей и других разнообразных существ с 2008 года. Он моделирует и разрабатывает персонажей для игр, кинематографии, 3D-печати и т. д.

В своей следующей работе художник показал, как в реальной жизни могла бы выглядеть Мисти.

Мисти можно рассмотреть лучшее на ютуб-канале автора: видео