Как бы выглядела в реальной жизни девушка Мисти из GTA 3: визуализация от известного художника
Мисти – второстепенная героиня. Ее можно увидеть в играх Grand Theft Auto 3 и Grand Theft Auto Advance.
Источник:инстаграм Hossein Diba
Мисти – персонаж игры Grand Theft Auto 3 – самая известная проститутка острова Портленд. Игрок GTA III может выбрать Мисти как мать своего онлайн-персонажа, если он приобрел коллекционное издание Grand Theft Auto V.
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Турецкий художник Хоссейн Диба занимается дизайном персонажей и других разнообразных существ с 2008 года. Он моделирует и разрабатывает персонажей для игр, кинематографии, 3D-печати и т. д.
В своей следующей работе художник показал, как в реальной жизни могла бы выглядеть Мисти.
Мисти можно рассмотреть лучшее на ютуб-канале автора: видео
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