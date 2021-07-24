Як безкоштовно пожити місяць в Ісландії: цікава пропозиція для фотографів-початківців

Ісландський готель запропонував мандрівникам місяць безкоштовного проживання. В обмін на це готель хоче отримати фотоматеріали, присвячені північному сяйву.

Ловець світла – таку вакансію відкрив ісландський Hotel Ranga. Там шукають фотографа, який проведе місяць, знімаючи фото та відео кольорів нічного неба. В обмін на високоякісні матеріали північного сяйва пропонують безкоштовне проживання та харчування.

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Такою пропозицією готель Ranga прагне продемонструвати своє захопливе місце для спостереження за природним явищем. Адже наближається пік сезону північного сяйва в Ісландії – з вересня по березень.

Цікаву вакансію, в якій пропонують подавати заявки фотографам-початківцям, готель розмістив на своєму сайті. Крім безкоштовного проживання з середини вересня до середини жовтня та харчування, Hotel Ranga також надає доступ до власної спостережної обсерваторії з двома висококласними телескопами і розсувним дахом. Крім того, така пропозиція надає унікальну можливість для дослідження країни вогню і льоду.

Hotel Ranga розташований приблизно в 90 хвилинах їзди на південь від Рейк'явіка в місті Хелле на південному узбережжі Ісландії. При заповненні анкети, кандидати повинні розповісти про охоплення соціальних мереж, досвід у фотографії, попередні поїздки до Ісландії та статус вакцинації. А ще кандидатам необхідно вказати, чому саме вони повинні стати променем світла в готелі.

Промо-ролик Hotel Ranga: дивитись онлайн

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