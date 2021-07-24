Ловец света – такую вакансию открыл исландский Hotel Ranga. Там ищут фотографа, который проведет месяц, снимая фото и видео цветов ночного неба. В обмен на высококачественные материалы северного сияния предлагают бесплатное проживание и питание.

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Таким предложением отель Ranga стремится продемонстрировать свое увлекательное место для наблюдения за природным явлением. Ведь приближается пик сезона северного сияния в Исландии – с сентября по март.

Интересную вакансию, в которой предлагают подавать заявки начинающим фотографам, отель разместил на своем сайте. Помимо бесплатного проживания с середины сентября до середины октября и питания, Hotel Ranga также предоставляет доступ к собственной наблюдательной обсерватории с двумя высококлассными телескопами и раздвижной крышей. Кроме того, такое предложение предоставляет уникальную возможность для исследования страны огня и льда.

Hotel Ranga расположен примерно в 90 минутах езды к югу от Рейкьявика в городе Хелле на южном побережье Исландии. При заполнении анкеты кандидаты должны рассказать об охвате социальных сетей, опыте в фотографии, предыдущих поездках в Исландию и статусе вакцинации. А еще кандидатам необходимо указать, почему именно они должны стать лучом света в отеле.

Промо-ролик Hotel Ranga: смотреть онлайн

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