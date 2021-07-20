Як дівчата дізналися правду

21-річна Морган Табор, яка зустрічалася з тим самим хлопцем з 2018 року, знайшла докази його невірності у соціальних мережах. Проаналізувавши деякі деталі, які вказували на обман, вона знайшла двох інших дівчат – 19-річну Ебі Робертс та 18-річну Беку Кінг.

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Морган написала їм та розповіла про свої припущення. Виявилося, що усі вони були впевнені у щирості свого партнера та навіть не здогадувалися про існування інших його "коханих".

Дівчата об'єдналися та розповіли брехунові, що їм все відомо. Неймовірно, але хлопець намагався виправдатися і запевняв їх, що зустрічатися з кількома людьми одночасно – абсолютно нормально. Проте вони не погодилися і розірвали з ним стосунки.

Пізніше Морган, Ебі та Бека зробили ще одне шокуюче відкриття. Їхній спільний хлопець був у стосунках не лише з ними трьома. Окрім них у нього було ще щонайменше троє дівчат.

Ми провели ще кілька досліджень і з'ясували, що хлопець зустрічався як мінімум з шістьма дівчатами одночасно,

– розповіла Морган Табор.

Пережили зраду і пішли далі

На фоні цієї проблеми дівчата почали спілкуватися та зрозуміли, що їх об'єднує не лише недобросовісний хлопець, а й спільні інтереси та хобі, зокрема любов до подорожей та жага до пригод. Тож вони вирішили разом розпочати нове цікаве та веселе життя без колишнього.

Новоспечені подруги купили старий шкільний автобус і за 2,5 місяця відремонтували його. У результаті у них вийшов чудовий будинок на колесах з усім необхідним для комфортного існування.

Коли їхній новий транспорт був готовий, дівчата вирушили у подорож американськими штатами. Вони відвідують мальовничі місцевості та відомі пам'ятки США. Про свої пригоди Морган, Ебі та Бека розповідають в інстаграмі та тіктоці.

Таким чином вони на своєму прикладі хочуть показати, що зрада партнера – це не кінець життя. Дівчата хочуть підтримати усіх обманутих жінок та спонукати їх концентруватися на позитиві та шукати нові шляхи.

Те, що цей хлопець зробив з нами, не визначає наші життя. Усі ми почуваємося щасливими, адже знайшли одна одну. Ми – друзі на все життя,

– поділилася Ебі Робертс.