Виправити якусь частину подібних місць взявся вуличний художник із Франції, що працює під псевдонімом Scaf. Аби зробити ці локації цікавішими та веселішими, він створює масштабні тривимірні графіті, які вражають своєю реалістичністю. Результати своєї роботи він публікує у соцмережах – показуючи порівняння до і після, та обігруючи свої неймовірні малюнки.

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До теми Художник створює надзвичайно реалістичні ілюстрації, які легко сплутати з фото: найкращі роботи

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