Це справедливо для абсолютно усіх сфер нашого життя. Розваги 24 підготували добірку цікавих порівнянь, які можуть неабияк здивувати та змусити вас подивитися на певні речі та явища під іншим кутом. Деякі з них можуть бути дуже схожими зовні, але суттєво відрізнятися внутрішньо, і навпаки.
Це цікаво 5 найпопулярніших гральних автоматів, які підкорили гемблерів з усього світу
"Щойно вийшла на пенсію після 42 років роботи акушеркою у лікарні. Тут я на початку (1979 рік) і наприкінці своєї кар'єри"
Фото Reddit / nankie
"15 років потому все ще найкращі друзі"
Фото Reddit / BufordTeeJustice
"Як почався 2021 рік, і як він просувається"
Фото Reddit / myanusisbleeding1991
"Собака мого брата до і після того, як він забрав його з притулку"
Фото Reddit / ChiefWolfy
"Розмір стовбура одного з тих дерев, які вирубають у Канаді, у порівнянні з розміром чоловіка. Ось чому люди так розчаровуються"
Фото Reddit / WillOfTheLand
"Ефект світлового забруднення – як виглядають зірки у звичайну ніч і тоді, коли у більшості вимкнуте світло"
Фото Reddit / TomNookTheCook
"Моєму маленькому хлопчику виповнюється 1 рік цього тижня"
Фото Reddit / RastaDonut
"Телефон у джинсах моєї дружини і в штанцях мого 18-місячного сина"
Фото Reddit / ben_j_davis
"Уніформа чоловічої і жіночої команди з пляжного гандболу"
Фото Norges Håndballforbund / Niclas Dovsjö
"Моя дружина говорила, що він не виросте великим"
Фото Reddit / 99percentCat
"Мій Triumph Spitfire 1977 року поруч з парою Ford"
Фото Reddit / ofurdadi
"Науковий експеримент моєї доньки. Рослини слухають її записаний голос. Крайня зліва чує негативні та злі коментарі, крайня справа – позитивні та ласкаві"
Фото з фейсбуку Steve Curran
"Я отримала у спадок швейне приладдя моєї бабусі. Складаючи їх, зрозуміла, що купила такі ж ґудзики, як і вона купила для мене 35 років тому"
Фото Reddit / Glitter_Plague
"Моя мама у 2000 році і моя сестра у 2021 році"
Фото Reddit / ThenemeY27
"Волейболіст і гімнастка. Обидвоє олімпійські спортсмени"
Фото з твітера Simone_Biles
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