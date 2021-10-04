Это справедливо для абсолютно всех сфер нашей жизни. Развлечения 24 подготовили подборку интересных сравнений, которые могут удивить и заставить вас посмотреть на некоторые вещи и явления под другим углом. Некоторые из них могут быть очень похожими внешне, но существенно отличаться внутренне, и наоборот.

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"Только что вышла на пенсию после 42 лет работы акушеркой в ​​больнице. Здесь я в начале (1979 год) и в конце своей карьеры"

Фото Reddit / nankie

"15 лет спустя все еще лучшие друзья"

Фото Reddit / BufordTeeJustice

"Как начался 2021, и как он продвигается"

Фото Reddit / myanusisbleeding1991

"Пес моего брата до и после того, как он забрал его из приюта"

Фото Reddit / ChiefWolfy

"Размер ствола одного из деревьев, которые вырубают в Канаде, по сравнению с размером человека. Вот почему люди так огорчаются"

Фото Reddit / WillOfTheLand

"Эффект светового загрязнения – как выглядят звезды в обычную ночь и тогда, когда в большинстве домов выключен свет"

Фото Reddit / TomNookTheCook

"Моему маленькому мальчику исполняется 1 год на этой неделе"

Фото Reddit / RastaDonut

"Телефон в джинсах моей жены и в штанишках моего 18-месячного сына"

Фото Reddit / ben_j_davis

"Униформа мужской и женской команды по пляжному гандболу"

Фото Norges Håndballforbund / Niclas Dovsjö

"Моя жена говорила, что он не вырастет большим"

Фото Reddit / 99percentCat

"Мой Triumph Spitfire 1977 года рядом с парой Ford"

Фото Reddit / ofurdadi

"Научный эксперимент моей дочери. Растения слушают ее записанный голос. Крайнее слева слышит негативные и злые комментарии, крайнее справа – положительные и ласковые"

Фото из фейсбука Steve Curran

"Я получила в наследство швейные принадлежности моей бабушки. Складывая их, поняла, что купила такие же пуговицы, как и она купила для меня 35 лет назад"

Фото Reddit / Glitter_Plague

"Моя мама в 2000 году и моя сестра в 2021 году"

Фото Reddit / ThenemeY27

"Волейболист и гимнастка. Оба олимпийские спортсмены"

Фото из твитера Simone_Biles