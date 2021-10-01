На порталі Reddit є окремий підрозділ Old Photos In Real Life ("Старі фото у реальному житті"), де користувачі публікують фотоколажі, які наочно показують цю різницю. Вони фотографують місця, зображені на старих архівних світлинах, і порівнюють минуле і теперішнє. Ця різниця справді захоплює та вражає.

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Великий дуб у Томасвіллі, Джорджія у 1895 та 2020 роках

Фото Reddit / thegregtastic

Стародавня Греція до та після розкопок

Фото Reddit / Just_Another_Gen-Zer

Готель "Золотий хрест" у Ковентрі – 1819 рік і зараз

Фото Reddit / Islamism

Хіросіма 75 років тому

Фото Reddit / Adamstowellll

Вулиця Праги – 1910 і 2020 роки

Фото Reddit / Stotallytob3r

Мілан, Італія у 1950-х та у 2021 році

Фото Reddit / Axelxxela

Площа в Ільцені, Нижня Саксонія, Німеччина під час битви за Рейн у квітні 1945 року та у 2021

Фото Reddit / DiosMioMan2

Церква святого Мартіна у Кельні – 1946 та 2021 роки

Фото Reddit / Etsu87

Головний вхід до міста Йорк, Англія – 1865 та 2015 роки

Фото Reddit / hasanah78

Бейкер-стріт — найстаріша підземна станція у світі майже не змінилася за 157 років

Фото Reddit / jjnfsk

Краків, Польща – 1939 та 2010-ті роки

Фото Reddit / Mackelowsky

Королівська миля, Единбург, Шотландія – 1847 рік і сьогодні

Фото Reddit / The_Rat_Mort

Як змінився Буенос-Айрес з 1925 року

Фото Reddit / patagoniac

Арка Костянтина у Римі – 1943 рік і зараз

Фото Reddit / PrivateTumbleweed

Місце проведення фестивалю Вудсток – 1969 і 2020 роки

Фото Reddit / spkelly37