На порталі Reddit є окремий підрозділ Old Photos In Real Life ("Старі фото у реальному житті"), де користувачі публікують фотоколажі, які наочно показують цю різницю. Вони фотографують місця, зображені на старих архівних світлинах, і порівнюють минуле і теперішнє. Ця різниця справді захоплює та вражає.
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Великий дуб у Томасвіллі, Джорджія у 1895 та 2020 роках
Фото Reddit / thegregtastic
Стародавня Греція до та після розкопок
Фото Reddit / Just_Another_Gen-Zer
Готель "Золотий хрест" у Ковентрі – 1819 рік і зараз
Фото Reddit / Islamism
Хіросіма 75 років тому
Фото Reddit / Adamstowellll
Вулиця Праги – 1910 і 2020 роки
Фото Reddit / Stotallytob3r
Мілан, Італія у 1950-х та у 2021 році
Фото Reddit / Axelxxela
Площа в Ільцені, Нижня Саксонія, Німеччина під час битви за Рейн у квітні 1945 року та у 2021
Фото Reddit / DiosMioMan2
Церква святого Мартіна у Кельні – 1946 та 2021 роки
Фото Reddit / Etsu87
Головний вхід до міста Йорк, Англія – 1865 та 2015 роки
Фото Reddit / hasanah78
Бейкер-стріт — найстаріша підземна станція у світі майже не змінилася за 157 років
Фото Reddit / jjnfsk
Краків, Польща – 1939 та 2010-ті роки
Фото Reddit / Mackelowsky
Королівська миля, Единбург, Шотландія – 1847 рік і сьогодні
Фото Reddit / The_Rat_Mort
Як змінився Буенос-Айрес з 1925 року
Фото Reddit / patagoniac
Арка Костянтина у Римі – 1943 рік і зараз
Фото Reddit / PrivateTumbleweed
Місце проведення фестивалю Вудсток – 1969 і 2020 роки
Фото Reddit / spkelly37
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