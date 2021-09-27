Цікаво, але такий стиль додає їхнім образам ще більше шарму і неймовірно пасує. Звичайно, усе це справа вмілих рук, цифрових ілюстраторів та фоторедакторів, але деякі роботи К'єса і справді можна сплутати зі справжніми картинами, Переконайтесь і ви – Розваги 24 підготували добірку найкращих робіт художника.
Це цікаво Чортове колесо або що потрібно знати про рулетку – найбільш визнаний символ казино
Аль Пачино
Бейонсе та Jaz-Z
Аня Тейлор-Джой
Daft Punk
Біллі Айліш
Адель
Шон Коннері
Емінем
Кеті Перрі
Марк Гемілл
Ріанна
Хаяо Міядзакі
Мадонна
Джонні Депп
Snoop Dogg
Дивіться також Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна"