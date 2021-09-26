Користувачі мереж одразу почали жартувати про нову екранізацію культового роману Френка Герберта. Після прем'єри кількість мемів за мотивами фантастичного епосу очікувано зросла, адже збільшилась і кількість користувачів, які переглянули "Дюну".

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У меми потрапили Чендлер з "Друзів", герої кей-попа, эмо-думерами, і навіть ожив старий мем з жабою-щитоспинкою, яка говорила "Сьогодні середа, чуваки", а фанати Губки Боба згадали кадри з мультсеріалу, в яких був схожий монстр.



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж

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