Пользователи сетей сразу начали шутить о новой экранизации культового романа Фрэнка Герберта. После премьеры количество мемов по мотивам фантастического эпоса ожидаемо возросло, ведь увеличилось и количество пользователей, просмотревших "Дюну".

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В мемы попали Чендлер из "Друзей", герои кей-попа, эмо-думерами, и даже ожил старый мем с лягушкой-щитоспинкой, которая говорила "Сегодня среда, чуваки", а фанаты Губки Боба вспомнили кадры из мультсериала, в которых был похожий монстр.



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы о новом фильме Дени Вильнева "Дюна" / Фото из соцсетей

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